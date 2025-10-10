Advertisement
Odisha Police SI Scam: ପୋଲିସ୍ SI ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଟାଲ, ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ହାଜର ହେବେ 'ବଣିକ୍'ର ଏହି ତିନି ଅଧିକାରୀ

Odisha Police SI Scam: ପୋଲିସ୍ ଏସଆଇ ଚାକିରି ଦୁର୍ନିତୀ ମାମଲାରେ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ୍ । ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ 'ବଣିକ୍' କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସହ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ନେଇ ଗତକାଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ରେଡ୍ ମାରିଥିଲା। 

Narmada Behera|Last Updated: Oct 10, 2025, 10:18 AM IST

Odisha Police SI Scam: ପୋଲିସ୍ ଏସଆଇ ଚାକିରି ଦୁର୍ନିତୀ ମାମଲାରେ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ୍ । ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ 'ବଣିକ୍' କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସହ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ନେଇ ଗତକାଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ରେଡ୍ ମାରିଥିଲା। ରେଡ୍ ପରେ ସେଣ୍ଟର ତିନି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି। ବଣିକ୍ ର ଏଚଆର ମ୍ୟାନେଜର , ଆକାଉଣ୍ଟାଟ୍ ହେଟ୍ ଏବଂ ଆଡମିନ୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଆଜି କଟକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ୍ ରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପଡିଛନ୍ତି 'ବଣିକ୍' କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। କାହିଁକିନା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୧୪୪ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୨ ଜଣ ବଣିକ୍ ର ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି। 'ବଣିକ୍'ର ୫ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ଼ ଖୋଜୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସେପଟେ, ବଣିକ୍ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସ୍କାମ୍ ରେ ତାଙ୍କରକ କୌଣସି ହାତ ନାହିଁ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ରାକେଟ୍ କୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ୍ ଧରିବା ପରେ ହିଁ ଏହି ମାମଲା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଜକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଥମେ ଏହି ମାମଲାରେ ୧୪୪ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ୩ ଜଣ ଦଲାଲ୍ ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସମସ୍ତ ଜେଲ୍ ରେ ଥିବା ବେଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଏମଏଫସି ଜାମିନ୍ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ଆଉ କେତେକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାମିନ୍ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଘୋଟାଲା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନୂଆ ଆଇନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ସେହି ଦଫା ଲାଗିଛି।

କିନ୍ତୁ ରାକେଟ୍ ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି କେଉଁଠି କେହି କହିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି।ରାକେଟ୍ ରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ୫ ଦଲାଲ୍ ଏବେ ଜେଲ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାକେଟ୍ କୁ ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନି। ୨୦୧୩ରୱ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତିରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକଙ୍କୁ କିପରି ପୁଣି ଆଉ ଏକ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାହା ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ତେବେ, ଏହି ରାକେଟ୍ ର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ଏଭଳି ଅପରାଧ ଘଟାଉଥିଲେ ? ତେବେ, ଶଙ୍କର କାହା ଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଗାଉଥିଲା କିଏ? ଏଥିପାଇଁ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା କି? ତାହାର ଖୁଲାସା ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ୧୪୪ ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି।

Narmada Behera

