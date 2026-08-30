Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ SI ସ୍ୱାମୀ

Odisha News: ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ SI ସ୍ୱାମୀ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୋନାଲିସା ସେଠୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ସେହି ଥାନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗଣନାଥ ସେଠୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 30, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:05 PM IST
Odisha News: ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ SI ସ୍ୱାମୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Weather: ପୁଣି ଲଘୁଚାପ,ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି!
2
3
4
5