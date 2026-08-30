Odisha News: ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ SI ସ୍ୱାମୀ

Odisha News: ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ SI ସ୍ୱାମୀ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୋନାଲିସା ସେଠୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ସେହି ଥାନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗଣନାଥ ସେଠୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ମୋନାଲିସା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ୪, ୨୦୨୫ ରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯୌତୁକ ସହିତ ୮.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ଆହୁରି ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବା ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଯାତନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ମୋନାଲିସା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲୁଗାଁରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଏବଂ ଧମକ ଜାରି ରହିବା ପରେ ସେ ପରେ ଭଦ୍ରକ ଏସପିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ତାରିଖରେ,ଗଣନାଥ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଯାହା ପରେ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଆଇପିସିର ଧାରା ୪୯୮ଏ ଏବଂ ଯୌତୁକ ନିରୋଧ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି।