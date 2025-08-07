Jajpur: ଥାନାରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦେବାକୁ ନେଇ ସସପେଣ୍ଡ ହେଲେ ୩ ପୋଲିସ

Jajpur Police Staff Suspended: ଥାନାରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାକୁ ନେଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାର ତିନି ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଥାନାରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ ବୁଧବାର ଜଣେ ଯୁବକ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତିନି ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।
ଯାଜପୁର ଏସପି ୟଶ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏସଡିପିଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତ ପରେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚିନ୍ମୟ ପୃଷ୍ଟି, ଏଏସଆଇ ଦୁର୍ଗେଶ ନନ୍ଦିନୀ ଦେ ଏବଂ କନଷ୍ଟେବଳ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାନାରାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ପୀଡିତ ରବିନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ (୨୮)ଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯିବା ପରେ ଆଜି ଜାମିନରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ନିର୍ଯାତନା ଯୋଗୁଁ ବିଷ ପିଇ ଦେବା ପରେ ଅନାକା ପଞ୍ଚାୟତର ମହିପୁର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପାରିବାରିକ ବିବାଦରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା।
ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ହାଜତରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଲଗ୍ନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୋଲିସ ଉପରେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇ ନଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ ସେୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ତିନି ଦିନ ପରେ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ ୩ ତାରିଖରେ ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅକ୍ଷମ ପିତା ମହେଶ୍ୱର ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ନମିତା ମଲିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରବିନ୍ଦ୍ର ବାଦଲଙ୍କ ଉପରେ ଗରମ ଭାତ ଡାଲି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ମମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବାଦଲ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇ ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଥିଲେ।
ରବିନ୍ଦ୍ର ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ନମିତାଙ୍କ ସହିତ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବାଦଲ ନାମଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପୋଲିସ ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଏବଂ ପୋଷାକ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ନିର୍ଯାତନା ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ସେ ଲକ୍ ଅପ୍ ରୁମରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ବିଷ ପାତ୍ର ଉଠାଇ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ରବିନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ବିଷ ପାତ୍ର ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପିଇବାର ଦେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଆଇଆଇସି ସମରଜିତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦାବି ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ହାଜତ ନିର୍ଯାତନାର ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ହସ୍ପିଟାଲ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ବିଷ ପିଇଥିଲେ ତାହା ଏକ ରାସାୟନିକ ସାର ଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ସେ ଆଉ ଟିକିଏ ବିଷ ପିଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏହା ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା।