Add Zee Business As A Preferred Source
App

ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପୋଲିସର ସାମୂହିକ ଶପଥ, ୩୫ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶପଥ ପାଠ

ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର କୁପ୍ରଭାବରୁ ନିଜକୁ, ପରିବାରକୁ ଓ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସଙ୍କଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 18, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:31 PM IST
ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପୋଲିସର ସାମୂହିକ ଶପଥ, ୩୫ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶପଥ ପାଠ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hirakud Dam: ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର ଆଉ ୩ ଗେଟ୍
2
3
4
5