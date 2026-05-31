Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3234053
Zee OdishaOdisha StateBus Strike: ଓଡ଼ିଶା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ୧୦ ଦିନ ପରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧର୍ମଘଟ

Bus Strike: ଓଡ଼ିଶା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ୧୦ ଦିନ ପରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧର୍ମଘଟ

Bus Strike: ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ ଭଡ଼ାର ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦେୟ ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବସ୍ ଅପରେଟରମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟମାନ ଭଡ଼ା ଗଠନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେବା ବଜାୟ ରଖିବା କ୍ରମଶଃ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 31, 2026, 03:45 PM IST

Trending Photos

Bus Strike: ଓଡ଼ିଶା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ୧୦ ଦିନ ପରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧର୍ମଘଟ

Bus Strike: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଶନିବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ୧୦ ଦିନର ଅଲଟିମେଟମ୍ ଦେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆନଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଘରୋଇ ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। କଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସରକାର ଆଗାମୀ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଦାବି ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସଂଗଠନ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧର୍ମଘଟ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ରହିବ ନାହିଁ। 

ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ ଭଡ଼ାର ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦେୟ ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବସ୍ ଅପରେଟରମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟମାନ ଭଡ଼ା ଗଠନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେବା ବଜାୟ ରଖିବା କ୍ରମଶଃ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି।

ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଘରୋଇ ବସ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଧର୍ମଘଟ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତେବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯାଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଦୈନିକ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ସଂଘ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ, ସରକାର ସମୟ ସୀମା ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପରିବହନ ବାଧାକୁ ଏଡାଯାଇପାରିବ।

Also Read: Shani Astrology Prediction: ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ଶନିଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ, ବିଶ୍ୱରେ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି

Also Read: Char Dham Yatra 2026: ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ହୋଇଛି ଶେଷ ଯାତ୍ରା, ୩୯ ଦିନରେ ୧୦୫ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
Oil Export Duty: ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ୍‌ରୁ ରପ୍ତାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କଲେ ସରକାର
weather report
୧୦୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ କୂଆ ପଥର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
CDS Gen Subramani
CDS Gen Subramani: ନୂଆ ଚିଫ୍ ଅଫ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜେନେରାଲ ଏନଏସ ରାଜ
twisha sharma death case
ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ଖୁଲାସା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ...
Odisha news
Odisha News: ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍‌ -ଆମ ବସ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନାର ଖୋଳତାଡ଼ କରିବେ ସରକାର