Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3121475
Zee OdishaOdisha Stateଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ଚିତ୍ର: ୧୮ ମାସରେ ଜୀବନ ହରାଇଲଣି ୧୧୪ ଗଜରାଜ

ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ଚିତ୍ର: ୧୮ ମାସରେ ଜୀବନ ହରାଇଲଣି ୧୧୪ ଗଜରାଜ

elephant deaths: ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ଗଜରାଜ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ବିଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବା ମାତ୍ର ୧୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୧୪ଟି ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 24, 2026, 08:30 PM IST

Trending Photos

elephant deaths
elephant deaths

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ଗଜରାଜ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ବିଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବା ମାତ୍ର ୧୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୧୪ଟି ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ ଏହି ସାଙ୍ଘାତିକ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପରେ ଏବେ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି।

ମୃତ୍ୟୁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ 'ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ'
ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ହେଉଛି, ହାତୀଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା ମଣିଷକୃତ କାରଣରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ୪୨ଟି ହାତୀ କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ହେଉ କିମ୍ବା ଶିକାରୀଙ୍କ ବିଛା ଯାଇଥିବା ଜାଲ, ଏହା ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ୨୯ଟି ହାତୀ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି।

ଶିକାର ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ାଉଛି ବିପଦ
କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ନୁହେଁ, ଶିକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ବର୍ତ୍ତି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ:

Add Zee News as a Preferred Source
  •   ୬ଟି ହାତୀଙ୍କୁ ଶିକାରୀମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
  •   ହାତୀ-ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ଯୋଗୁଁ ୩ଟି ହାତୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି।
  •   ରେଳ ଧାରଣା ପାର ହେବା ବେଳେ ଟ୍ରେନ ଧକ୍କାରେ ୪ଟି ହାତୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ ୧୭ଟି ହାତୀ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ୧୩ଟି ହାତୀ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିବା, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା କିମ୍ବା ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଗୋଳ କରି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।

କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସରକାର
ଏହି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ସରକାର ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୯୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେବଳ ଗିରଫଦାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ରହିଲେ ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

elephant deaths
ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ଚିତ୍ର: ୧୮ ମାସରେ ଜୀବନ ହରାଇଲଣି ୧୧୪ ଗଜରାଜ
Bhubaneswar-Baripada
ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ବାରିପଦା-ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଉଡ଼ିବ ହେଲି-ଟ୍ୟାକ୍ସି
PSUs in crisis
ଓଡ଼ିଶାର ୬ଟି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଛି: ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା
Michael Kremer
ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ମଡେଲକୁ ନୋବେଲ ବିଜେତା ମାଇକେଲଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା
human-animal conflict
ଓଡ଼ିଶାରେ ମଣିଷ-ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷ: ୫ ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି ୮୦୯ ଜୀବନ, ଚିନ୍ତାରେ ସରକାର