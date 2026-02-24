ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ଚିତ୍ର: ୧୮ ମାସରେ ଜୀବନ ହରାଇଲଣି ୧୧୪ ଗଜରାଜ

elephant deaths: ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ଗଜରାଜ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ବିଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବା ମାତ୍ର ୧୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୧୪ଟି ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ଗଜରାଜ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ବିଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବା ମାତ୍ର ୧୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୧୪ଟି ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ ଏହି ସାଙ୍ଘାତିକ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପରେ ଏବେ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି।
ମୃତ୍ୟୁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ 'ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ'
ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ହେଉଛି, ହାତୀଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା ମଣିଷକୃତ କାରଣରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ୪୨ଟି ହାତୀ କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ହେଉ କିମ୍ବା ଶିକାରୀଙ୍କ ବିଛା ଯାଇଥିବା ଜାଲ, ଏହା ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ୨୯ଟି ହାତୀ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି।
ଶିକାର ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ାଉଛି ବିପଦ
କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ନୁହେଁ, ଶିକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ବର୍ତ୍ତି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ:
ଅନ୍ୟପଟେ ୧୭ଟି ହାତୀ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ୧୩ଟି ହାତୀ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିବା, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା କିମ୍ବା ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଗୋଳ କରି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।
କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସରକାର
ଏହି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ସରକାର ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୯୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେବଳ ଗିରଫଦାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ରହିଲେ ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ।