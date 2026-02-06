Odisha scholarship: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ: ପୁଣି ଖୋଲିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ବୃତ୍ତି ପୋର୍ଟାଲ

Mukhyamantri Medhabi Chhatra Protsahan Yojana: ଯେଉଁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯେଉଁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା’ ଅଧୀନରେ ଅନଲାଇନ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଖୋଲାଯାଇଛି।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ:
କେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ସୁବିଧା?
ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ:
୧. ଇ-ମେଧାବୃତ୍ତି: ୟୁଜି (UG), ପିଜି (PG) ଏବଂ ବୈଷୟିକ/ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ।
୨. ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ଭାଷାବୃତ୍ତି: ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ।
୩. ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନା।
ନୂଆ ନିୟମ: ଡିଜିଲକର୍ (DigiLocker) ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 'Non-SAMS' ବା ସାମ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବାକୁ ଡିଜିଲକର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।
ସହାୟତା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ:
ଆବେଦନ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସରକାରୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର—୦୬୭୪-୨୩୯୬୫୫୦ / ୨୩୯୧୧୨୬ / ୨୩୯୧୧୨୭ / ୨୩୯୧୧୨୮—ରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ scholarshiphed@gmail.com କୁ ମଧ୍ୟ ଇମେଲ୍ କରିପାରିବେ।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।