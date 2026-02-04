Advertisement
Odisha Revenue Services: ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ମିଳିବ ରାଜସ୍ୱ ସେବା: ତହସିଲ୍‌ ଦଉଡ଼ିବାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ

 ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଏବେ ଘରେ ବସି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ 'ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍' (WhatsApp) ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇପାରିବେ।

Feb 05, 2026

ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ମିଳିବ ରାଜସ୍ୱ ସେବା
ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ମିଳିବ ରାଜସ୍ୱ ସେବା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଏବେ ଘରେ ବସି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ 'ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍' (WhatsApp) ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଅଭିନବ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ।

୨୪ ଘଣ୍ଟା ମିଳିବ ସେବା
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଣିକି ଜମିବାଡ଼ି କିମ୍ବା ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବି ଅଭିଯୋଗ ବା ଆବେଦନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତହସିଲ୍ ଅଫିସ୍ ଦଉଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ଦିନ ହେଉ ବା ରାତି, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଲୋକେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇପାରିବେ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ।

ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ରହିବ ନଜର
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବା ଫଳରେ ସରକାରୀ କାମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି କମିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ନକରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ନାଗରିକମାନେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ସିଧାସଳଖ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରି ଜଣାଇପାରିବେ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା:
ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଅଫିସ୍: ରାଜ୍ୟର ୫୫ଟି ତହସିଲ୍ ଅଫିସକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଅଫିସରେ ପରିଣତ କରାଯିବ।
ପୁରୁଣା ସୁବିଧା: ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତବର୍ଷ 'ମେଟା' (Meta) ସହଯୋଗରେ ସରକାର ଏକ ଚାଟ୍‌ବଟ୍ (Chatbot) ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପରି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି।

ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା।

