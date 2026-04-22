Odisha School Holiday: ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ କାରଣରୁ ଏହି ୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢିଲା ସ୍କୁଲ କଲେଜ୍ ଛୁଟି ଅବଧି...

ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଚଳିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦° ସେଲସିୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 22, 2026, 08:41 PM IST

Odisha School Holiday: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଲାଲ ସତର୍କତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଛାତ୍ର, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଜାରି ରଖି ଆସିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର (AWC), ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏପ୍ରିଲ ୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ତଥାପି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ସମୟସାରଣୀ ଅନୁସାରେ ଜାରି ରହିବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ଅଧିକ ଗରମ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସକାଳ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଛାତ୍ର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେକ୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଏପ୍ରିଲ ୨୩ ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ପ୍ରବେଶ, ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ, ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପରିପୂରକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଥାରୀତି ଜାରି ରହିବ। ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଚଳିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦° ସେଲସିୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ IMD ର ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅଧିକ ସଂପ୍ରସାରଣ କିମ୍ବା ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇପାରେ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

