Odisha Schools: ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବନି ୨୦ ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍

Odisha Assembly winter session: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୋଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 28, 2025, 03:48 PM IST

Odisha Schools News
Odisha Assembly winter session: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୋଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦ ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବ ନାହିଁ।

ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମ ସରକାର ଏପରି ୪୬ଟି ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ସାରିଲେଣି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟିଗୁଡ଼ିକର ସୁପାରିଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯାହା ପରେ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଏ।

Also Read: ରାଜ୍ୟରେ ୨୫୮୫ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ନାହାଁନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ

ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବ। ସମ୍ପ୍ରତି ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଟି ସକ୍ରିୟ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି।

ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ସମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନାମଲେଖା ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, ସରକାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଦକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।

Also Read: ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ୮ଟି କଲେଜରୁ ଆସିଛି ଛାତ୍ରୀ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗ

