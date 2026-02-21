ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ବିକ୍ରିର ନୂଆ ରେକର୍ଡ: ୧୦ ମାସରେ ୬,୫୬୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର

Odisha liquor sales: ରାଜ୍ୟରେ ମଦ କାରବାରକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚଳିତ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୧୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୬,୫୬୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ମଦ କାରବାରକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚଳିତ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୧୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୬,୫୬୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବିଦେଶୀ ମଦ (IMFL), ବିୟର ଏବଂ ଦେଶୀ ମଦ ସାମିଲ ରହିଛି।
ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ।
ବିକ୍ରିର ପରିମାଣ କେତେ?
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୧୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ:
ବଢୁଛି ମଦ କାରବାର:
ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବିକ୍ରି ଗ୍ରାଫ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଉପରମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ:
ଏଣିକି କାଚ ବୋତଲ ନୁହେଁ, 'ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍'ରେ ମିଳିବ ମଦ:
ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ କାଚ ବୋତଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ 'ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍' (Tetra Pack) ରେ ବିକ୍ରି ହେବ। କାଚ ବୋତଲର ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ସହ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସେ ଗୃହକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି।