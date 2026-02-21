Advertisement
ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ବିକ୍ରିର ନୂଆ ରେକର୍ଡ: ୧୦ ମାସରେ ୬,୫୬୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 21, 2026, 11:57 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ମଦ କାରବାରକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚଳିତ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୧୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୬,୫୬୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବିଦେଶୀ ମଦ (IMFL), ବିୟର ଏବଂ ଦେଶୀ ମଦ ସାମିଲ ରହିଛି।

ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ।
ବିକ୍ରିର ପରିମାଣ କେତେ?
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୧୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ:

  •   ୬୨୦ ଲକ୍ଷ ଲଣ୍ଡନ ପ୍ରୁଫ୍ ଲିଟର (LPL) ବିଦେଶୀ ମଦ (IMFL) ବିକ୍ରି ହୋଇଛି।
  •   ୧,୦୯୨ ଲକ୍ଷ ବଲ୍କ ଲିଟର ବିୟର ପିଇଛନ୍ତି ମଦପ୍ରେମୀ।
  •   ସେହିପରି ୯୭ ଲକ୍ଷ LPL ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି।

ବଢୁଛି ମଦ କାରବାର:
ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବିକ୍ରି ଗ୍ରାଫ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଉପରମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ:

  •   ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୭,୨୧୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା।
  •   ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷରେ ଏହି ପରିମାଣ ବଢ଼ି ୮,୧୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ଏଣିକି କାଚ ବୋତଲ ନୁହେଁ, 'ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍'ରେ ମିଳିବ ମଦ:
ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ କାଚ ବୋତଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ 'ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍' (Tetra Pack) ରେ ବିକ୍ରି ହେବ। କାଚ ବୋତଲର ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ସହ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସେ ଗୃହକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

