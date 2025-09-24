Ration Card: ୧୬ ମାସରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି ୩.୮୭ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ: ମନ୍ତ୍ରୀ
Ration Card: ୧୬ ମାସରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି ୩.୮୭ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ: ମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha Ration Card Beneficiaries: ବୁଧବାର ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ୧୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମୋଟ ୩୮୭,୮୧୯ ଜଣ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡାଯାଇଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 24, 2025, 05:10 PM IST

Odisha Ration Card Beneficiaries
Odisha Ration Card Beneficiaries

Odisha Ration Card Beneficiaries: ବୁଧବାର ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ୧୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମୋଟ ୩୮୭,୮୧୯ ଜଣ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡାଯାଇଛି। ବିଜେପି ବିଧାୟର ଶ୍ରୀ ଟଙ୍କଧର ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡାଯାଇଛି।

ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଳ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ତୋଦୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ୧୨,୩୬,୩୦୨ ପରିବାରର ୩୫,୧୨,୯୦୭ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପରିବାର ଶ୍ରେଣୀରେ ୮୫,୦୩,୮୧୨ ପରିବାରର ୨,୯୦,୭୫,୯୭୨ ସଦସ୍ୟ, ସର୍ବମୋଟ ୯୭,୪୦,୧୧୪ ପରିବାରର ୩,୨୫,୮୮,୮୭୯ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟ ୧,୦୭,୨୯୧ ପରିବାରର ୧,୮୦,୦୮୬ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।

ଗତ ୧୮.୦୯.୨୦୨୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟସାରା ସମୁଦାୟ ୫,୦୯,୬୦୬ ଗୋଟି ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ର ତର୍ଜମା ଚାଲୁରହିଛି। ଏହାର ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ତାଲିକା ପରିଶିଷ୍ଟ-କ ରେ ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଆବେଦନ‌କାରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ।

ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବାଲାଗି ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା (ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିଭିକ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା) ନିୟମ ୨୦୨୦ ଅଧୀନରେ ଜାରୀ ରୀ କରାଯାଇଥିବା ୧୦ ଗୋଟି ବାଦଦେବା ମାନଦଣ୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ଭାଗୀୟ ତଥ୍ୟାବଳୀ ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତଥ୍ୟାବଳୀ ସହ ମେଳ ସହ ମେଳ କରି, ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକର ସଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷତ୍ର ତର୍ଜମା କରାଯାଇ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ପୌରାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରୀୟ ଯୋଗାଣ ଣ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସେହିପରି, ଈ-କେ.ୱାଈ.ସି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ ତଥ୍ୟାବଳୀରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉଅଛି ।

ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ୧୮.୦୯.୨୦୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମୁଦାୟ ୩୦,୧୨୫ ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ଯାହାଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧,୦୯,୮୫୩, ଏବଂ ୬,୩୮,୯୯୬ ଜଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତଥ୍ୟାବଳୀରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀ ପରିବାର ତଥା ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ପାଉଛି । ବାଦ କରାଯାଇଥିବା ଅଯୋଗ୍ଯ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ଏବଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ପରିଶିଷ୍ଟ-ଖ ରେ ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।

