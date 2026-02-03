Advertisement
ବର୍ଜ୍ୟରୁ ସମ୍ପଦ: ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଡ଼ିହେଲା ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 03, 2026, 08:58 PM IST

Odisha News
Odisha News

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ବାନ୍ ଏକାଡେମୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଶାଳାରେ ଫେକାଲ୍ ସ୍ଲଜ୍ ଏବଂ ସେପ୍ଟେଜ୍ ପରିଚାଳନା (FSSM) କୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏଣିକି ମଇଳାରୁ ସମ୍ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାସୁଆଘାଇଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 'ପାଇରୋଲିସିସ୍ ୟୁନିଟ୍' ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।

ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ପାଢୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ୱାଟକୋ (WATCO), Administrative Staff College of India (ASCI) ଏବଂ TIDE Technocrats Ltd. ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମିଳିତ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ 'ସର୍କୁଲାର ଇକୋନୋମି' ବା ଗତିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ।

ଓଡ଼ିଶାର ମଡେଲ୍‌କୁ ପ୍ରଶଂସା
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଓଡ଼ିଶାର FSSM କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ସହରୀ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ 'ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା' ସଦୃଶ।" ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଥିବା ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।

କର୍ମଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ:
ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ରାଜ୍ୟର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଭଳି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଭିମୁଖ୍ୟ: ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ସହ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ସମ୍ପଦକୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା।

ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ (ସହରାଞ୍ଚଳ)ର ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ବିନୟ କୁମାର ଦାଶଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
TSU-FSSM ଏବଂ 'ଦସ୍ରା' (Dasra) ର ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ମଡେଲ୍ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ।

