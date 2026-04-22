Trending Photos
ଆଜି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭଲିବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭ ୨୦୨୬। ସମ୍ବଲପୁରର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬ ର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଆଜି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟବର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳସଚିବ ସନତ କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ଉପକୂଳସଚିବ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦନ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକା ଦଳ ପାଇଁ ପୃଥକ ପୃଥକ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଏକ ଭଲିବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୩୬ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବିଜେତା ଏବଂ ମନୋନୀତ ଖେଳାଳିମାନେ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ତାଲିମ ପାଇବେ।ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ମୋଟ ଆଠଟି ଦଳ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଳକ ବର୍ଗରେ, OAV ପରମାଣପୁର ବିଜେତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଉପବିଜେତା ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
ବାଳିକା ବର୍ଗରେ, ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଟିକିଲିପଡ଼ା (ଜମନକିରା) ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ସେଣ୍ଟ ଆର୍ନାଲ୍ଡ ସ୍କୁଲ, ସମ୍ବଲପୁର ଉପବିଜେତା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ମାନ୍ୟବର କୁଳପତି ବିଜେତା ଏବଂ ଉପବିଜେତାଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଜି କାଉନସିଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଜନ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଅତୁଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।ଜିଲ୍ଲା ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ ସାହୁ, ଆଥଲେଟିକ୍ ସଚିବ ବିକାଶ ମିଶ୍ର, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଉମାପତି ତ୍ରିପାଠୀ , କ୍ରୀଡା ଅଧିକାରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବେହେରା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାନୀ ଶୁକ୍ଳା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।