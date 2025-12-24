Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3052406
Zee OdishaOdisha State

State Youth Festival 2025: କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ‘ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ୨୦୨୫’ କୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ

State Youth Festival 2025: ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ପରିସରରେ ‘ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ୨୦୨୫’ ମହାସମାରୋହରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।

 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 24, 2025, 10:57 PM IST

Trending Photos

State Youth Festival 2025
State Youth Festival 2025

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ପରିସରରେ ‘ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ୨୦୨୫’ ମହାସମାରୋହରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ନୂତନ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାକ୍ଷୀ ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ମହୋତ୍ସବ ‘ପ୍ରଗତିର ସାରଥୀ, ଆମ ଯୁବଶକ୍ତି’ ବିଷୟବସ୍ତୁ (ଥିମ୍) ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁବପିଢ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଗତିର ରଥୀ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ମାତା। ‘ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭’ର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଅଭିନବ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ନୂତନତ୍ୱ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହି ୩ ଦିନିଆ ମହୋତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବକଯୁବତୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଯଥା ବକ୍ତୃତା, କବିତା ଲିଖନ, ଗଳ୍ପଲିଖନ, ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଲୋକଗୀତ,ଚିତ୍ରକଳା ଆଦିରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। 

fallback

ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ‘ଜାତୀୟ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ’ ବା ‘ବିକଶିତ ଭାରତ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ସଂଳାପ" (Viksit Bharat Young Leaders Dialogue) ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ।

fallback

ଆଜିର ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଚମତ୍କାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବାଲୁକା କଳା, ଆଇଏନ୍ଏସ୍ (INS) ଚିଲିକାର ନାଭାଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଖଟୁଆଙ୍କ କୌତୁକିଆ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଜନପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥିଲା।

fallback

ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗର କମିଶନର-ତଥା-ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ଼ା. ୟେଦୁଲା ବିଜୟ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରତିଭାର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଏକ ସଶକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି।

ବିଦ୍ର: ଖବରଟି ରାଜ୍ୟ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

State Youth Festival 2025
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ‘ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ୨୦୨୫’ କୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ
International Odissi Dance Festival
ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ୨୬ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ
Baraputra Aitihya Gram Yojana
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ 'ବରପୁତ୍ର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା'କୁ ଅନୁମୋଦନ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୩୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
Odisha Cabinet
୧୦ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲା ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍
top 10 news today
କ୍ୟାବିନେଟରେ ୧୦ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ, ଅନୁ ଗର୍ଗ ହେବେ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର