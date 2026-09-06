ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟର ଯାନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ରୋକିବା ଏବଂ ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଇ-ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଭିତ୍ତିକ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଇ-ଚାଲାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପବ୍ଲିକ୍ ନୋଟିସ୍ରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଓ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ନୋଟିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ମୋଟର ଯାନ ପାଇଁ ବୈଧ Pollution Under Control Certificate (PUCC) ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଦୁଇଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ଇ-ଡିଟେକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାନକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ।
PUCC କିମ୍ବା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିଲେ ଇ-ଚାଲାଣ
ଇ-ଡିଟେକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବୈଧ PUCC କିମ୍ବା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିବା ଯାନ ଧରାପଡ଼ିଲେ ମୋଟର ଭେହିକଲ୍ସ ଆକ୍ଟ, ୧୯୮୮ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ମୋଟର ଭେହିକଲ୍ସ ରୁଲ୍ସ, ୧୯୮୯ ଅନୁଯାୟୀ ଇ-ଚାଲାଣ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ନିଜ PUCC ଓ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ବୈଧତା ଆଗୁଆ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ପେଣ୍ଡିଂ ଚାଲାଣ ଥିଲେ ବି ସମସ୍ୟା
ନୋଟିସ୍ରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ମୋଟର ଭେହିକଲ୍ସ ରୁଲ୍ସର ରୁଲ୍ ୧୬୭ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନଥିବା ପେଣ୍ଡିଂ ଚାଲାଣ ଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ “Not to be Transacted” ଭାବେ ଫ୍ଲାଗ୍ କରାଯାଇପାରେ।
ନୋଟିସ୍ରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରୁଲ୍ ୧୬୭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ PUC testing ମଧ୍ୟ ଏକ transaction ଭାବେ ଗଣାଯିବ। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ VAHAN ଭିତ୍ତିକ PUC testing applicationରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଚାଲାଣ କିମ୍ବା “Not to be Transacted” ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ।
ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କତା
ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଓ ମାଲିକମାନେ ନିଜ ଗାଡ଼ିର PUCC, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସହ ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ରର ବୈଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ପେଣ୍ଡିଂ ଇ-ଚାଲାଣ ଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ପରିବହନ ବିଭାଗର ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା, ପରିବେଶ ଅନୁପାଳନ, ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ବୋଲି ନୋଟିସ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି।