Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: PUCC, ଇନ୍‌ସୁରାନ୍ସ ଓ ପେଣ୍ଡିଂ ଚାଲାଣ ଉପରେ ଇ-ଡିଟେକ୍ସନ୍‌ରେ କଡ଼ା ନଜର

ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: PUCC, ଇନ୍‌ସୁରାନ୍ସ ଓ ପେଣ୍ଡିଂ ଚାଲାଣ ଉପରେ ଇ-ଡିଟେକ୍ସନ୍‌ରେ କଡ଼ା ନଜର

ନୋଟିସ୍‌ ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ମୋଟର ଯାନ ପାଇଁ ବୈଧ Pollution Under Control Certificate (PUCC) ଏବଂ ଇନ୍‌ସୁରାନ୍ସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଦୁଇଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ଇ-ଡିଟେକ୍ସନ୍‌ ସିଷ୍ଟମ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାନକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍‌ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 06, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:56 AM IST
ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: PUCC, ଇନ୍‌ସୁରାନ୍ସ ଓ ପେଣ୍ଡିଂ ଚାଲାଣ ଉପରେ ଇ-ଡିଟେକ୍ସନ୍‌ରେ କଡ଼ା ନଜର
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Train Ticket Booking: ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ, ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ବଢ଼ିଲା ୱେଟିଂ
2
3
4
5