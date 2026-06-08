ପାଠ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ: ୮୩% ନମ୍ବର ରଖି ହୋଟେଲରେ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର

କେନ୍ଦୁଝର: ଅର୍ଥାଭାବ ଯେ ପ୍ରତିଭାକୁ ରୋକିପାରେ ନାହିଁ, ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ବୈଲୋଚନ ଜୁଆଙ୍ଗ। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳାରେ ୮୩ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବୈଲୋଚନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ହୋଟେଲରେ ବାସନ ମାଜିବା ଏବଂ ପତ୍ର ଉଠାଇବା ଭଳି କାମ କରିଥିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରିଛି।
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ନଡ଼ାମ୍ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ବୈଲୋଚନ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ପରୀକ୍ଷାରେ ୮୩ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ବାଧା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବୈଲୋଚନ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ପରିବାର ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ନଦେଇ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଝୁମ୍ପୁରାର ଏକ ହୋଟେଲରେ କାମ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବାସନ ମାଜିବା ସହ ପତ୍ର ଉଠାଇ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ବୈଲୋଚନଙ୍କ ବାପା କୀର୍ତ୍ତନ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରମିକ। ତିନି ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ବୈଲୋଚନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୁଆକାଟୀ ପାଟେଶ୍ୱର କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବୈଲୋଚନ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ।
ବୈଲୋଚନଙ୍କ ଏହି ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ବିକାଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି ବୈଲୋଚନଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏକପଟେ ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେପରି ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ବୈଲୋଚନଙ୍କ ଭଳି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ହୋଟେଲରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବା ଘଟଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ତେବେ ବୈଲୋଚନଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ସଂଘର୍ଷ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସାକାର ହେଉଛି।