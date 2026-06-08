Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପାଠ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ: ୮୩% ନମ୍ବର ରଖି ହୋଟେଲରେ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର

କେନ୍ଦୁଝର: ଅର୍ଥାଭାବ ଯେ ପ୍ରତିଭାକୁ ରୋକିପାରେ ନାହିଁ, ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ବୈଲୋଚନ ଜୁଆଙ୍ଗ। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳାରେ ୮୩ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବୈଲୋଚନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ହୋଟେଲରେ ବାସନ ମାଜିବା ଏବଂ ପତ୍ର ଉଠାଇବା ଭଳି କାମ କରିଥିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 08, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:11 PM IST
ପାଠ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ: ୮୩% ନମ୍ବର ରଖି ହୋଟେଲରେ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Plane Crash: ଡୋମିନିକାନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍‌ରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ,୨ ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
plane crash2 min ago
2
Odisha tribal student7 min ago
3
#OTET31 min ago
4
Uttarakhand chardham yatra33 min ago
5
Sambalpur News1 hr ago