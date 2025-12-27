Pollution Centres: ରାଜ୍ୟରେ ୪୨ ପଲ୍ୟୁସନ ସେଣ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କଲେ ସରକାର

42 Licenses Cancelled: ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନରେ ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ବିଭାଗ ୪୨ଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ (PUC) ପଲ୍ୟୁସନ ସେଣ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିଛି।
ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନରେ ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ବିଭାଗ ୪୨ଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ (PUC) ପଲ୍ୟୁସନ ସେଣ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିଛି।
ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଲ୍ୟୁସନ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନକରି ନକଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଯାନବାହନ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସମୟରେ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।
ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, “ଜାଲିଆତିର ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ବିଭାଗ ୪୨ଟି ପଲ୍ୟୁସନ ସେଣ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିଛି।”
ଏହି ସମୟରେ ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର ଦୁର୍ନୀତି ସହିତ ଜଡିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେରଫେର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।
ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହନ ଡାଟାବେସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ରୁ ୬୦ ଲକ୍ଷ ଗାଡିର ପ୍ରଦୂଷଣ ତଥ୍ୟ ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିର୍ଗମନ ମାନଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ବୈଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ଗାଡି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କିମ୍ବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବୈଧତା ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୦୦୩୪୫୧୦୭୩ କୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପାତ୍ର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
