Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିବ ନୂଆ ଇତିହାସ, ₹୬୭ ହଜାର କୋଟିର ନିବେଶକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରି

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିବ ନୂଆ ଇତିହାସ, ₹୬୭ ହଜାର କୋଟିର ନିବେଶକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରି

ସୌର, ପବନ, ଓ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ₹୬୭,୦୦୦ କୋଟିର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରିଡ୍‌ର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ ଏଆଇ (AI) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ୫୭୫ କିମି ଉପକୂଳ ଓ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବଡ଼ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ବନମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ "ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍" ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 07, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:43 PM IST
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିବ ନୂଆ ଇତିହାସ, ₹୬୭ ହଜାର କୋଟିର ନିବେଶକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରି

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ବିଜୟ–ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବିବାଦରେ ନୂଆ ମୋଡ଼
2
3
4
5