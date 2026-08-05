/Odisha Textbook Error Update: ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲା, ଗିରଫ ମନୋଜଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ

Odisha Textbook Error Update: ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ମନୋଜ ପାଢୀଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ତେବେ, ଏହି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର SC/ST କୋର୍ଟ । (SCERT)ର ନିଲମ୍ବିତ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ପାଢ଼ୀ। ମନୋଜ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାରେ ଜୁଲାଇ ୧୪ ତାରିଖ ଦିନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ (TE & SCERT)ର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ମନୋଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେହେରୁ ନଗର-୧୦ରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ଏବଂ ଦିର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କୁ ପଚାରାଉଚରା କରିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ (JMFC-3) କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ମନୋଜ (SCERT) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି,ସେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ ପାଳନରେ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଜାଣିଶୁଣି ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ସହ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ।