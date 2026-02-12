ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ‘ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ ରିଭିଜନ’: ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହେବ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ

Odisha SIR: ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ବା ‘ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ ରିଭିଜନ’ (SIR) ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ବା ‘ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ ରିଭିଜନ’ (SIR) ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
୨୦୦୨ ତାଲିକା ସହ ହେଉଛି ମ୍ୟାପିଂ
ଏଥର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ୨୦୦୨ ମସିହାର SIR ଭୋଟର ତାଲିକା ସହ ୨୦୨୫ର ତାଲିକାକୁ ମିଳାଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ମ୍ୟାପିଂ କାମ ସରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ୨୦୦୨ରେ ଏଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ହୋଇଥିଲା।
ଆପଣଙ୍କୁ କ’ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ?
ଘରକୁ ଘର ବୁଲିବେ ଅଧିକାରୀ
SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ BLO ମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହି ନୂଆ ଫର୍ମରେ ଭୋଟରଙ୍କ ନୂଆ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ସହ EPIC ନମ୍ବର, ପିତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ବୁଥ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିବ। ଏହି ଅଭିଯାନ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିବ।
ଜାଲ୍ ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନଜର
ଏହି ମ୍ୟାପିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୪ ଲକ୍ଷ ଏଭଳି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଜରିଆରେ ଏହି ଜାଲ୍ ବା ଦୋହରା ନାମଗୁଡ଼ିକୁ କଟାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରଖାଯିବ।
ପାଞ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଏହି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ୫ଟି ସ୍ତରରେ ନଜର ରଖାଯିବ। BLO ମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଏକ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ୍ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏପରିକି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣିର ସୁବିଧା ରହିବ। ପ୍ରାୟ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।