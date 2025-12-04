Advertisement
Odisha News: ସହରାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ୪ ହଜାର କୋଟି ମାଗିବ ଓଡ଼ିଶା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହର ଗୁଡିକରେ ଯାତାୟତ ତଥା ଗମନାଗମନ ସୁବିଧାକୁ ସୁପରିଚାଳିତ କରିବା ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ମୁଖିନ ହେବା ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା, ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମାଗିବ ରାଜ୍ୟ। ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନ

Dec 04, 2025

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହର ଗୁଡିକରେ ଯାତାୟତ ତଥା ଗମନାଗମନ ସୁବିଧାକୁ ସୁପରିଚାଳିତ କରିବା ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ମୁଖିନ ହେବା ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା, ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମାଗିବ ରାଜ୍ୟ। ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାସ୍ତ, ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମୀ ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। 

ଆଜି ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ପ୍ରାଥମିକତା ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ନୂଆ ବାଇପାସ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଗୁଡିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାସ୍ତା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମୀ ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ ସେଗୁଡିକ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ସହରାଞ୍ଚଳର ଯୋଗାଯୋଗ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ ହେବ। 

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାସ୍ତା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମୀ ପାଣ୍ଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରେଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିବା ସେସକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା, ବ୍ରିଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସହଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ରାସ୍ତା ବିକାଶରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ତଥା ନୂତନ ପିଢିର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି। 

