Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3018604
Zee OdishaOdisha State

Odisha News:ବଢିବ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ୪...

Odisha News:ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତଡ଼ଭା ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଜିନ୍ନତ, ଯମୁନାକୁ ଶିମିଳିପାଳରେ ଛଡାଯିବା ପରେ  ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ପୁଣି ଥରେ ମହାବଳକୁ ଆଣିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛି ବନ ବିଭାଗ।  

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Nov 26, 2025, 09:46 AM IST

Trending Photos

Odisha News:ବଢିବ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ୪...

Odisha News:ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତଡ଼ଭା ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଜିନ୍ନତ, ଯମୁନାକୁ ଶିମିଳିପାଳରେ ଛଡାଯିବା ପରେ  ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ପୁଣି ଥରେ ମହାବଳକୁ ଆଣିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛି ବନ ବିଭାଗ।  ଆଗାମୀ ଦିନରେ  ଆଉ ୪ ବାଘ ଆଣିବା ପାଇଁ  ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ସିମିଳିପାଳ ଓ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ୨ ଲେଖାଏଁ ବାଘ ଛଡାଯିବ।  ବନ ବିଭାଗର ଜଣେ  ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ( ଏନଟିସି) ପକ୍ଷରୁ  ୨ଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ  ବାଘ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।

ALSO READ: Guru Vakri 2025: ଡିସେମ୍ବରରେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳାଇବେ ନିଜ ଚାଲ୍,୨୦୨୬ ଶେଷ ଯାଏଁ ଚମକିବ ୫ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ!ରହିବନି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ

ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିବା ପରେ, ଖୁବଶିଘ୍ର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍  ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତଡ଼ଭା ଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ର କାହ୍ନା ଓ ବାନ୍ଧିବଗଡ଼ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପଠାଯିବ। ୪ଟି ବାଘକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ପରେ ବାଘ ଅଣାଯିବ। ଇନ୍ ବ୍ରିଡିଂ ଯୋଗୁଁ ଶିମିଳିପାଳରେ  କଳାବାଘ( ମେଲେନାଷ୍ଟିକ୍) ସଂଖ୍ୟା୧୩ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ଲକ୍ଷରେ  ଆହୁରୀ ୨ ଟି ବାଘ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି।  ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ୨ଟି ମହାବଳ ଛଡାଯିବା ପରେ, ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ  ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର ହେବ। 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News:ବଢିବ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ୪...
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ଓଡ଼ିଶାରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍;ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଲିଟରକୁ ରହିଛି....
Srimandir Winter ritual
ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଘୋଡ଼ ଲାଗି: ଶ୍ରୀଜିଉ ପିନ୍ଧିବେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର
Top 10 Zee News Odisha Headlines Today
Top 10 Zee News Odisha Headlines: ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଖବର
MEA
"ଚୀନ ଯାହା କହୁ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ," MEAର ପଡୋଶୀକୁ କଡ଼ା ଜବାବ