Odisha News:ବଢିବ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ୪...

Odisha News:ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତଡ଼ଭା ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଜିନ୍ନତ, ଯମୁନାକୁ ଶିମିଳିପାଳରେ ଛଡାଯିବା ପରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ପୁଣି ଥରେ ମହାବଳକୁ ଆଣିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛି ବନ ବିଭାଗ।
Odisha News:ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତଡ଼ଭା ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଜିନ୍ନତ, ଯମୁନାକୁ ଶିମିଳିପାଳରେ ଛଡାଯିବା ପରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ପୁଣି ଥରେ ମହାବଳକୁ ଆଣିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ୪ ବାଘ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ସିମିଳିପାଳ ଓ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ୨ ଲେଖାଏଁ ବାଘ ଛଡାଯିବ। ବନ ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ( ଏନଟିସି) ପକ୍ଷରୁ ୨ଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ବାଘ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।
ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିବା ପରେ, ଖୁବଶିଘ୍ର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତଡ଼ଭା ଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ର କାହ୍ନା ଓ ବାନ୍ଧିବଗଡ଼ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପଠାଯିବ। ୪ଟି ବାଘକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ପରେ ବାଘ ଅଣାଯିବ। ଇନ୍ ବ୍ରିଡିଂ ଯୋଗୁଁ ଶିମିଳିପାଳରେ କଳାବାଘ( ମେଲେନାଷ୍ଟିକ୍) ସଂଖ୍ୟା୧୩ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ଲକ୍ଷରେ ଆହୁରୀ ୨ ଟି ବାଘ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ୨ଟି ମହାବଳ ଛଡାଯିବା ପରେ, ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର ହେବ।