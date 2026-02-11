ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେବ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ: ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ଆଉ ୨୦ଟି ନୂଆ ସାଇବର ଥାନା

Odisha News: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ସାଇବର ଠକେଇ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ଉପରେ ଏବେ ଲଗାମ କଷିବ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ୨୦ଟି ନୂଆ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ସାଇବର ଠକେଇ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ଉପରେ ଏବେ ଲଗାମ କଷିବ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ୨୦ଟି ନୂଆ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ଥାନାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ୧୪ଟି ସାଇବର ଓ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ଥାନା ରହିଥିବା ବେଳେ, ନୂଆ ଥାନା ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୩୪କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବ ଥାନା
ଡିଜିପି ଶ୍ରୀ ଖୁରାନିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ଥାନା ଖୋଲିଲେ ହେବନି, ବରଂ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ହାର୍ଡୱେୟାର ଏବଂ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଦ୍ୱାରା ସଶକ୍ତ କରାଯିବ। ସାଇବର ଅପରାଧର ଗୁମର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାଇବର ଫୋରେନସିକ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଦିଆଯିବ।
୨୦ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ 'ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍'
ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚଳିତ ମାସ ୨୦ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚଲାଯିବ। ଏହା ସହିତ:
ଅଜଣା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ସିମ୍ କାର୍ଡ: ବେନାମୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଜାଲ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଡିଜିପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଟ୍ରାକିଂ: ଚୋରି ବା ହଜିଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ CEIR ପୋର୍ଟାଲର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ।
ଅପରାଧ ବିରୋଧରେ 'ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ'
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପରାଧ ପ୍ରତି ରହିଥିବା 'ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା' ବା 'Zero Tolerance' ନୀତିକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଡିଜିପି। ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ରଣନୀତି ଆପଣେଇବ।
ଏହି ଭିର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର, ଏଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ରେଞ୍ଜ୍ ଆଇଜି, ଡିଆଇଜି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଏସପିମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆଗାମୀ ଦିନର ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।