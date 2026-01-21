Odisha municipal elections: ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୨୪ଟି ନୂଆ ପୌର ପରିଷଦରେ ହେବ ଭୋଟ୍

Advertisement
Odisha municipal elections: ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପାଣିପାଗ ସରଗରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ୨୪ଟି ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

 

Jan 21, 2026

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପାଣିପାଗ ସରଗରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ୨୪ଟି ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

୬ ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖରେ ୨୪ଟି ନୂଆ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ (NAC) ଏବଂ ପୌରପାଳିକା ଗଠନ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ନୂଆ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଗଠନ ହେବାର ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସେହି ହିସାବରେ ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ କରି ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ନୂଆ କାଉନସିଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବସିବା ଜରୁରୀ।

କମିଶନର ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଆଧିକାରିକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ୬ ମାସ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା କଥା। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ (Delimitation) ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ (Reservation) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରାଯିବ। ଏହି କାମ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ।"

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କାମ ସରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତା'ପରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟର ଏହି ୨୪ଟି ନୂଆ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।

