ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା HPV ଟିକାକରଣ: ୩.୩୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କିଶୋରୀ ପାଇବେ ମାଗଣା ସୁବିଧା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ମା’ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କର୍କଟ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୩.୩୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କିଶୋରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ HPV (ହ୍ୟୁମାନ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ) ଟିକା। ଶନିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
କାହାକୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା?
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ୧୪ ରୁ ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ କିଶୋରୀଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଜରାୟୁ ମୁଖ କର୍କଟ (Cervical Cancer) ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗକୁ ରୋକିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରାଜସ୍ଥାନର ଆଜମେରଠାରୁ ଏହି ଜାତୀୟ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
ସୁଲଭ ହେବ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା
ଖାଲି ଟିକାକରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି:
୨୮ଟି ନୂଆ '୧୦୮' ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଶୁଭାରମ୍ଭ
ରାଜ୍ୟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ୨୮ଟି ନୂଆ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ନିକଟରେ ମୋଟ ୪୨୮ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ୧୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଜାରରେ ଏହି HPV ଟିକାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ଏହାକୁ କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।