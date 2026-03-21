Odisha News: ଆଜିଠୁ କଡାକଡି ହେବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚେକିଂ

Trending Photos
Odisha News: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ୍ ସହ ସଚେତନ୍ କରାଇବା ଲାଗି ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜିଠୁ କଡାକଡି଼ ହେବ ଯାଞ୍ଚ। ଏନେଇ ଟ୍ରଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ୧୦ ଦିନିଆ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯାହା ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏ-ହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କଡାକଡି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ସହ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି଼ ଚଳାଇବା,ବିନା ହେଲମେଟ୍ ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା, ଓଭରଲୋଡିଂ ,ଓଭରସ୍ପିଂଡିଂ, ଆରସି-ପୟୁସି କାଗଜପତ୍ର ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଭଲନାଗରିକର ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ, ଆପଣ ଗାଡିର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ରଖିବା ସହ ହେଲମେଡ୍ ଲଗାଇବା ,ସିଟ୍ ବେଲଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିଲେ ଜରିମାନା ଲାଗିବ ନାହିଁ।