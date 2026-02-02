OAS Reshuffle: ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ: ୧୫ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି

OAS Officers Get New Roles: ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ଫେବୃଆରୀ ୨, ୨୦୨୬) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ଫେବୃଆରୀ ୨, ୨୦୨୬) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ୧୫ ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS) ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (BDO) ଭାବେ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ।
ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବିଡିଓଙ୍କ ତାଲିକା:
ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି:
ନିଜ ମୂଳ ବିଭାଗକୁ ଫେରିଲେ ୩ ଅଧିକାରୀ:
ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତିନିଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପୁରୁଣା ବିଭାଗକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇଛି:
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ତ୍ୱରିତ ସେବା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।