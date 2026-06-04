Odisha twins: ଭାଇ ପାଇଁ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଭାଇ

Trending Photos
Odisha twins: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅନେକ JEE ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଟପ୍ପରଙ୍କ ପାଇଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ IIT ବମ୍ବେରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ସିଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯମଜ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଠି ରହିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କୋଟାରେ ତିନି ବର୍ଷ ବିତାଇଥିବା ମହାରୁଫ୍ ଏବଂ ମସରୁର୍, ଅନେକ ଲୋକ ଯାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ତାହା ବଦଳରେ ଭାଇଚାରା ବାଛିବା ପରେ ଅନଲାଇନରେ ହୃଦୟ ଜିତିପାରିଛନ୍ତି।
JEE ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ 2026ରେ ମାହରୁଫ୍ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନ୍ୟତା (AIR) 32 ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯମଜ ଭାଇ ମସରୁର୍ AIR 169 ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଙ୍କ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ମହାରୁଫ୍ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେରେ ସହଜରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପଦବୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମସରୁରଙ୍କ ରାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସମାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡିଥିଲା । ପୃଥକ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମହାରୁଫ୍ ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏକାଠି ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ବଦଳରେ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଛିଥିଲେ।
"ମୁଁ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ପ୍ରବେଶ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ ବୋଲି ମହାରୁଫ୍ କହିଥିଲେ।
ମସରୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ଆବେଗ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, "ମୋ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ଏତେ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଅର୍ଥ ରଖେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ।"
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଚନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଭାଇମାନେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ଅପେକ୍ଷା ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସଫଳତା ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତ୍ୟାଗର କାରଣ।
ତାଙ୍କ ପିତା, ଡକ୍ଟର ମନସୁର ଅହମ୍ମଦ ଖାନ, ମେଡିସିନରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫାର୍ମାସି ଇନଚାର୍ଜ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆ, ଡକ୍ଟର ଜୀନତ ବେଗମ, ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଯମଜ ସନ୍ତାନମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ କୋଟା ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ବେଗମ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରତି କିଛି ମାସରେ କେବଳ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରୁଥିଲେ।
ଡକ୍ଟର ଖାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ସେ କହିଥିଲେ, "ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। ଯଦିଓ ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରି ନଥିଲି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।"
ଶିକ୍ଷାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଉଭୟ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅସାଧାରଣ ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମହାରୁଫ୍ JEE ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ରେ 32ତମ ଏବଂ JEE ମେନ୍ରେ 44ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 95.2 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ 98.6 ପ୍ରତିଶତ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି।
ମସରୁର୍ JEE ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ରେ 169ତମ ସ୍ଥାନ ଏବଂ JEE ମେନ୍ରେ 58ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ସହିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 97.6 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ 94.6 ପ୍ରତିଶତ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
Also Read: Delhi Fire News: ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Also Read: ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମଡେଲ ବର୍ଡର ଭିଲେଜ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ଏହି ଗାଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ