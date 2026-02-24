ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ‘Go-Adventure’ ପୋର୍ଟାଲ, ବଢ଼ିବ ନିଯୁକ୍ତି

Advertisement
Zee OdishaOdisha Stateଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ‘Go-Adventure’ ପୋର୍ଟାଲ, ବଢ଼ିବ ନିଯୁକ୍ତି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ 'ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଜିମ୍' ହବ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘Go-Adventure’ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ‘ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ’ (IMF) ଏବଂ ‘ଏରୋ କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ (ACI) ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି।

ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ‘ସୁରକ୍ଷା’ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜିକରଣ, ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୂଆ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

କ’ଣ ମିଳିବ ସୁବିଧା?

  •   ଟ୍ରେକିଂ ଓ ରକ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ: IMF ସହ ଚୁକ୍ତି ଫଳରେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ା ଓ ଟ୍ରେକିଂ ପରି ସ୍ଥଳଭାଗର ସାହସିକ ଖେଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ।
  •   ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂ ଓ ଏରିଏଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍: ଏରୋ କ୍ଲବ୍ ସହଯୋଗରେ ଆକାଶମାର୍ଗର ସାହସିକ ଖେଳଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ ହେବ।
  •  ସରଳ ବ୍ୟବସାୟ: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ‘ଲାଇସେନ୍ସ ଟୁ ଅପରେଟ୍’ (LTO) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା-୨୦୩୬’ ଓ ‘ବିକଶିତ ଭାରତ-୨୦୪୭’ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ପ୍ରତାପ ରୁଡି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବ ବଲୱନ୍ତ ସିଂହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

