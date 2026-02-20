Advertisement
Zee OdishaOdisha Stateଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ପୁରୀରେ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର

ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ପୁରୀରେ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ 'ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର'

Odisha Budget 2026-27: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପୁରୀର ଐତିହ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭାରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୁରୀ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 20, 2026, 08:43 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପୁରୀର ଐତିହ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭାରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୁରୀ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ପୁରୀରେ ୧୦୦୦ କୋଟିର ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ
ପୁରୀର ପୁରୁଣା ଗୌରବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁଢ଼ ତଥ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ 'ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର' (Interpretation Centre) ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ୧,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଏମାର ମଠ, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ରଘୁନନ୍ଦନ ପାଠାଗାରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗାରିମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ।

ଏବେ ଅନଲାଇନରେ ଦେଇହେବ ଦାନ: ଆସିଲା 'ସମର୍ପଣ' ହୁଣ୍ଡି
ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ ଏବେ ସହଜରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 'ସମର୍ପଣ' ନାମକ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ହୁଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିଜର ଅର୍ଥରାଶି ପଠାଇପାରିବେ, ଯାହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାରର ହେବ ତାଲିକା
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ମହାର୍ଘ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଠିକ୍ ହିସାବ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରର ଏକ ସବିଶେଷ ତାଲିକା (Inventory) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) କୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ପୁରୀର ପ୍ରାଚୀନ ମଠ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ସରକାର ଏହି ବଜେଟରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି।

Jagannath culture preservation
Odia News
Nationwide SIR
Odia News
