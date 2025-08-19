୨୦୨୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2888516
Zee OdishaOdisha State

୨୦୨୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର

Odisha Urdu Academy Awards: ୨୦୨୩ ମସିହା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର, ଅର୍ଥରାଶି ସମେତ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:44 PM IST

Trending Photos

୨୦୨୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର
୨୦୨୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର

Odisha Urdu Academy Awards: ୨୦୨୩ ମସିହା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର, ଅର୍ଥରାଶି ସମେତ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା:

1. ଅମଜଦ ନଜମୀ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୩:

ଭଦ୍ରକର ଜନାବ୍ ସେକ୍ ଅନୱର ହୁସେନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ସହ ମାନପତ୍ର ଓ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 

2. ଡ଼ଃ କରାମତ ଅଲ୍ଲୀ କରାମତ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୩:

କଟକର ଜନାବ୍ ଅବଦୁଲ ହକ୍ ବେତାବ୍ ଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ସହ ମାନପତ୍ର ଓ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 

3. ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଶ୍ମିକାନ୍ତ ରାହି ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୩:

କଟକର ଜନାବ୍ ସମିଉଲ୍ ହକ୍ ଶାକିରଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ସହ ମାନପତ୍ର ଓ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Asia Cup 2025
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ୭ ଖେଳାଳି, ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଚମକାଇଲେ ଭାଗ୍ୟ
Top 10 news
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା NEET ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଏସିଆ କପ୍‌ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ଖବର
India-China relations
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, SCO ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ କଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ
Cabinet decision
କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ୬ ଲେନ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍‌ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
Tour travel Raid
Tour travel Raid: ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଅପରେଟର୍, ହଠାତ୍ ଚଢାଉ କଲା
;