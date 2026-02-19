ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଫସିଛନ୍ତି ୬ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ; ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ରାଜ୍ୟ

Odisha workers stranded in Thailand: ସୁଦୂର ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ୬ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ସହ ଦରମା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୁଦୂର ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ୬ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ସହ ଦରମା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି।
କ’ଣ ରହିଛି ପୂରା ଘଟଣା?
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜର ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ଶେୟାର କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏକ ପ୍ଲାଇଉଡ୍ କମ୍ପାନୀରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗତ ୩ ମାସ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିନାହିଁ। ଦରମା ମାଗିଲେ ମାଲିକ ଓଲଟା ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତା:
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା 'ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର' ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରମୁଖ ଆବାସିକ କମିଶନର ବିଶାଲ ଗଗନ ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବୌଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ:
କିଏ ଏହି ୬ ଶ୍ରମିକ?
ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର। ସେମାନେ ହେଲେ:
ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗମ୍ଭୀରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସେମାନେ କେବେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।