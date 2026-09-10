ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରି ଆଠଗଡ଼ ବନ ଡିଭିଜନ ପୂର୍ବତନ ବନ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ

Vigilance Case: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଜି ବନୀକରଣ ପାଣ୍ଠି ସମ୍ପର୍କିତ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ କଟକର ଆଠଗଡ଼ ବନ ଡିଭିଜନର ପୂର୍ବତନ ବନ ଅଧିକାରୀ (ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକର DFO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ) ଆଶିଷ ନାଏକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ନାଏକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନକଲି ବିଲ୍ ଦାଖଲ କରି ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ୭୪୧,୨୯୭ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଏହି ମିଛ ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ CAMPA ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓରିଙ୍ଗା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ (ଆଠଗଡ଼ ସଦର ସେକ୍ସନର କୁଲେଇଲୋ ବିଟ୍ ଏବଂ ସଦର ବିଟ୍ ନେଇ ଗଠିତ) ରେ ୨୦୨୫-୨୬ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ (ANR) ରୋପଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ନାଏକ ୧୧,୩୭୬ ଚାରା ରୋପଣ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ବରଂ କାମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ମିଥ୍ୟା ଦାବି କରି ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷକୁ ୭୪୧,୨୯୭ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ମାମଲାରେ, କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ ମାମଲା ନଂ ୩୬ (ତାରିଖ ୧୦.୦୯.୨୦୨୬) ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ନାଏକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ର ଧାରା ୧୩(୧)(କ) ସହିତ ପଠିତ ଧାରା ୧୩(୨) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ବିଧି (ଆଇପିସି) ର ଧାରା ୩୧୮(୪)/୩୧୬(୫)/୬୧(୨) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ନାଏକଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି କଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ (ଜାଗରଣ) ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରାଯାଉଛି।