Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Vigilance Raid: ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ: ୩ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

Vigilance Raid: ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ: ୩ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପତି, ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର (PEO), କଖରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ; ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାଗସିଂ, ପୂର୍ବତନ PEO, କୁମ୍ଭାରମୁଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗୌତମ ଦଳାଇ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ-କମ୍-ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର, ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ତିନିଜଣଙ୍କର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ୍ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 08, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 03:26 PM IST
Vigilance Raid: ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ: ୩ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମାଛ ଉପରେ ବାବା ବାଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତେଜନା
2
3
4
5