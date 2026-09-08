/Vigilance Raid: ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ: ୩ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

Vigilance Raid: ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ବୃଦ୍ଧ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ହେରଫେର ଓ ଆତ୍ମସାତ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ୩ ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏହି ମାମଲାରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରୁ ମୋଟ ୧୬ ଲକ୍ଷ ୭୬ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପତି, ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର (PEO), କଖରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ; ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାଗସିଂ, ପୂର୍ବତନ PEO, କୁମ୍ଭାରମୁଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗୌତମ ଦଳାଇ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ-କମ୍-ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର, ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ତିନିଜଣଙ୍କର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ୍ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୨୨/୨୦୨୬ ରେ PC (Amendment) Act, 2018 ର ଧାରା 13(2) ସହ 13(1)(a) ଏବଂ IPC ଧାରା 409 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
ଭିଜିଲାନ୍ସର ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ରୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ରିମ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ପରେ ବଳକା ରହିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଜମା କିମ୍ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହିସାବ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ତିନିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମିଶି ମୋଟ ୧୬,୭୬,୫୦୦ ଟଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ପାଇଁ ହେରଫେର କରିଥିଲେ।
ଗିରଫ ପରେ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜଜ୍ଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଉଛି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।