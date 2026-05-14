Vigilance Case: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ

Vigilance Case: ୫୧.୫୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ କଟକର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (DEO)ର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ODISHA ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି।
Vigilance Case: କଟକ ଡିଇଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଆଜି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ନରାଜ ବାରଙ୍ଗର DEOର କର୍ମଚାରୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟକର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (DEO)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ₹୫୧,୫୩,୬୪୦ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୧୮ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬, ୨୦୨୧ ମଧ୍ୟରେ ଦରମା ବଣ୍ଟନ ରେକର୍ଡରେ ମିଳିଥିବା ଅସଙ୍ଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି।
ତଦନ୍ତରେ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ହେରଫେର ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ସୁସଂସ୍କୃତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଠକେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶ୍ରୀ ସାହୁ, ଯେତେବେଳେ ଡିଇଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଭାଗରେ ସଂଲଗ୍ନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ (HRMS) ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ (IFMS) ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଡ୍ରଇଂ ଏବଂ ଡିସବର୍ସିଂ ଅଫିସର (DDO)ଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜାଲିଆତି ଭାବରେ HRMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଚାରି ଜଣ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଦରମା ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ। ଦରମା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା। ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପାଣ୍ଠି ଜମା ହେବା ଦିନ, ମୋଟ ପରିମାଣ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଦ୍ଧତିଗତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, ୨୦୧୮ ଅଧୀନରେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପି.ଏସ୍. ମାମଲା ନଂ. ୧୮/୨୦୨୬ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଛି।
