Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ ଗିରଫ

୭୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଭାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 26, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:08 PM IST
ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ ଗିରଫ
Image Credit: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଡକ୍ଟର ନାଏକ କୌଣସି ଭୌତିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି କଲେଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ନେପାଳ ବନ୍ୟା ସୂଚନା ଜାଣି ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ, ୟୁପି ଓ ବିହାରରେ ଆଲର୍ଟ
2
3
4
5