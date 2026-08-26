ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ ଗିରଫ

Odisha Vigilance: ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲାଇଡାର ଦୁତିକା ସାହୁ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଭାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ବସନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ୨୦୧୯-୨୦ ରୁ ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୭୩,୪୪,୯୫୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ ମାମଲାରେ ଡକ୍ଟର ନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ପରେ ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ହାଜର କରାଯାଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଡକ୍ଟର ନାଏକ କୌଣସି ଭୌତିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି କଲେଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜାଲିଆତି ବିଲ୍ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ପାଣ୍ଠି ବଦଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିଚାଳନା ସଫ୍ଟୱେର୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ବାହାନାରେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ମାମଲାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନଂ ୧୩/୨୦୨୬, ୟୁ/ଏସ୍ ୧୩(୨) ଆର୍/ଡବ୍ଲୁ ୧୩(୧)(ଏ)/ ୩୧୬(୫)/୬୧(୨) ବିଏନ୍ଏସ୍, ୨୦୨୩ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।