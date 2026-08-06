/ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ଜେଇ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଠିକାଦାର ଗିରଫ

Vigilance Case: ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାର ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଆଜି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଜଣ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ଘରୋଇ ଠିକାଦାର ଅଛନ୍ତି। ଗଜପତିର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ "ପଟ୍ଟନାୟକ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ନବୀକରଣ" ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ସହିତ ଜଡିତ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତରେ ନକଲି ମାପ ପୁସ୍ତକ (ଏମ୍ବି) ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ୫୫,୬୯,୦୩୩ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ରୀତିମତ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ, ୨୦୧୯ ରୁ ୨୦୨୨ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ଦେୟ ପରିମାଣ ୧,୨୨,୪୦,୭୦୦ ଟଙ୍କା (ଆଇନଗତ ଟିକସ କାଟ ପରେ ତିନୋଟି ରନିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ [RA] ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ)
ରେକର୍ଡ ହେରଫେର: ପୂର୍ବତନ ଜେ.ଇ. ଶ୍ରୀ ଡି. ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣିଶୁଣି ସରକାରୀ ମାପ ପୁସ୍ତକ (MB) ରେ ଫୁଲାଇ ଏବଂ ଭୁଲ ମାପ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ କାମ ହୋଇନଥିଲା କିମ୍ବା ନିମ୍ନମାନର ଥିଲା।
ଚେକ୍ ମାପ: ଏମ୍.ଇ. ଶ୍ରୀ ସଂଜୀବ ଚମ୍ପତି ଜାଣିଶୁଣି ସରକାରୀ ଚେକ୍ ମାପ ସମୟରେ ଭୁଲ ମାପକୁ "ସଠିକ୍" ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।
ଅବୈଧ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ: ଏହି ଜାଲିଆତି ଅନୁମୋଦନ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଠିକାଦାର ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ମୋଟ ୧,୨୨,୪୦,୭୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ସରକାରୀ କ୍ଷତି: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ବୈଷୟିକ ତଦନ୍ତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଯେ, ୫୫,୬୯,୦୩୩ ମୂଲ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର କିମ୍ବା କମ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷକୁ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପି.ଏସ୍. ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ - ଶ୍ରୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର (JE), ଶ୍ରୀ ଚମ୍ପତି (ME), ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ (ଠିକାଦାର)ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ନଂ ୦୭/୨୦୨୬, ପିସି (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ର ଧାରା ୧୩(୧)(a) ସହିତ ପଠିତ ଧାରା ୧୩(୨) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ବିଧି ସଂହିତାର ଧାରା ୧୨୦-B/୪୦୯/୪୨୦/୪୬୮/୪୭୧/୪୭୭-A ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।