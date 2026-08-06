Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ଜେଇ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଠିକାଦାର ଗିରଫ

ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ଜେଇ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଠିକାଦାର ଗିରଫ

ସମସ୍ତ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 06, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:42 PM IST
ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ଜେଇ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଠିକାଦାର ଗିରଫ
Image Credit: ଆଜି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଜଣ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ଘରୋଇ ଠିକାଦାର ଅଛନ୍ତି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା କାରଣରୁ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ଯାଏଁ ଲୋକସଭା ମୁଲତବୀ
2
3
4
5