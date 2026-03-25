Zee OdishaOdisha StateOdisha Vigilance: ବନ୍ଧା ହେଲେ ଅଡିଟର୍ ,୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ...

Odisha Vigilance: ବନ୍ଧା ହେଲେ ଅଡିଟର୍ ,୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ...

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ବାବୁ। ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଅଡ଼ିଟର୍ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ରଥଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରା ପଡିଲେ ଅଡ଼ିଟର ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ୍ ରଥ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 25, 2026, 03:23 PM IST

Odisha Vigilance: ବନ୍ଧା ହେଲେ ଅଡିଟର୍ ,୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ...

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ବାବୁ। ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଅଡ଼ିଟର୍ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ରଥଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରା ପଡିଲେ ଅଡ଼ିଟର ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ୍ ରଥ। 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଅଡ଼ିଟର୍ ଅମ୍ବିକା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର MACP ସ୍କିମ୍ ଅଧିନରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ଭିସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଇ ଦେବାକୁ କିଛି ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ, କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦ୍ବାରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସେ ଟଙ୍କା ଦେବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା। ପରେ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତି ମଧୂସୁଦନ ନଗର ଘରେ ଓ ଅଫିସ୍ ରେ ଚଢାଉ ହୋଥିଲା। ଘରୁ ୨୭ ଲକ୍ଷ ୪୨ ହଜାର ଓ ଅଫିସରୁ ୧ଲକ୍ଷ ୨୮ ହଜାର କ୍ୟାସ୍ ଜବତ୍ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ, ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଦିଗକୁ ନେଇ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି। 

