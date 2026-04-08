Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 08, 2026, 02:08 PM IST

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ହୋଇଛି ଚଢାଉ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳସେଚନ ସର୍କଲର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଏକକାଳିନ ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି। ତେବେ, ଏହି ଚଢାଉରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ର  ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି,  ୯ ଜଣ ଇନିସପେକ୍ଟର ଓ ୧୧ ଡିଏସପି  ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ବରମୁଣ୍ଡା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀରେ ଥିବା ଆବାସିକ ୩ ମହଲା କୋଠା,ଢେଙ୍କାନାଳର ଭାପୁରରେ ଥିବା ଏକ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା ଓ ଫାର୍ମ ହାଉସ, ଯାଜପୁର ବଡଚଣାରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର ସହ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଉଳା ସାହିରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ସେହିପରି,କଟକର ନୟାବଜାରଠାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଘରେ ରେଡ ହୋଇଛି। ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି ସେନେଇ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଆକଳନ କରାଯାଇନାହିଁ।

Narmada Behera

