Odisha Vigilance: ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ରାଜ ଜଙ୍କିଆ GPର ADEO

ନୟାଗଡ଼: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା-ଗ୍ରାମୀଣ (PMAY-G) ଅଧୀନରେ ବୋନସ୍ ଏବଂ ମନରେଗା (MGNREGS) ମଜୁରି ଟଙ୍କା ମୁକ୍ତି କରାଇବା ନାଁରେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ ଜଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ-କମ୍-ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର (ADEO) ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ରଙ୍ଗେହାତ ଗିରଫ କରିଛି।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, PMAY-Gର ଜଣେ ଲାଭାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଘର ନିର୍ମାଣ କାମ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ବୋନସ୍ ପାଇବା ସହ ଘର ନିର୍ମାଣ କାମ ପାଇଁ ମନରେଗା ଅଧୀନରେ ମଜୁରି ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୋନସ୍ ଏବଂ ବକେୟା ଅର୍ଥ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲାଭାର୍ଥୀ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ADEO ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ବୋନସ୍ ଏବଂ ମଜୁରି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୁଣି ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଲାଭାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଫାନ୍ଦ ପକାଇଥିଲେ। ଆଜି (୭ ଅଗଷ୍ଟ) ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଭଟ୍ଟ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗେହାତ କାବୁ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଦାଗି ନୋଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଟ୍ରାପ୍ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି (DA) ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନା କେସ୍ ନଂ-୧୮ (୦୬.୦୮.୨୦୨୬) ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ର ଧାରା-୭ ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।