Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Vigilance: ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ରାଜ ଜଙ୍କିଆ GPର ADEO

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ବୋନସ୍‌ ଏବଂ ମଜୁରି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୁଣି ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଲାଭାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 07, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:22 PM IST
Odisha Vigilance: ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ରାଜ ଜଙ୍କିଆ GPର ADEO
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Road Accident: ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୮ ଜଣ ଆହତ
2
3
4
5