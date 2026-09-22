Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Vigilance Raid: ଖରିଆର ବନଖଣ୍ଡରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ: ଜବତ ହେଲା ଚିତାବାଘ ଛାଲ, ଶିକାରୀ ଗିରଫ

Vigilance Raid: ଖରିଆର ବନଖଣ୍ଡରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ: ଜବତ ହେଲା ଚିତାବାଘ ଛାଲ, ଶିକାରୀ ଗିରଫ

ଏହି ଘଟଣାରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୁମୁଣ୍ଟିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ କୁମ୍ନା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଇନାୟତ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 22, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:17 PM IST
Vigilance Raid: ଖରିଆର ବନଖଣ୍ଡରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ: ଜବତ ହେଲା ଚିତାବାଘ ଛାଲ, ଶିକାରୀ ଗିରଫ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦୁଇ ମାସ ପରେ କଡ଼ ଲେଉଟାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେଲା ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାଦଶୀ
2
3
4
5