/Vigilance Raid: ଖରିଆର ବନଖଣ୍ଡରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ: ଜବତ ହେଲା ଚିତାବାଘ ଛାଲ, ଶିକାରୀ ଗିରଫ

Vigilance Raid: ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଫରେଷ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଖରିଆର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ଉଦ୍ୟାନବନ୍ଧ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହେବା ସହ ଗୋଟିଏ ଚିତାବାଘ (Panthera pardus) ଛାଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣାରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୁମୁଣ୍ଟିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ କୁମ୍ନା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଇନାୟତ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ୧୯୭୨ର ଧାରା ୯ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଧାରା ୫୧ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଚିତାବାଘ ଶିକାର ଓ ଛାଲ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।