Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ୍‌ରେ ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର: ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ

ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ୍‌ରେ ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର: ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ

ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ୍‌ର ପୂର୍ବତନ SRA ଭଞ୍ଜ କିଶୋର ବେହେରା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ PEO ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ଏହି ମାମଲାରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ୍‌ର ପୂର୍ବତନ AEE ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜଦୀପ ହାଁସଦାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 13, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:11 PM IST
ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ୍‌ରେ ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର: ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ନୀଳଗିରିରେ ଭାଲୁ ଆତଙ୍କ: ବିଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ
2
3
4
5