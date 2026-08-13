ଜଗତସିଂହପୁର: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏହି ମାମଲାରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ୍ର ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ୍ର ପୂର୍ବତନ SRA ଭଞ୍ଜ କିଶୋର ବେହେରା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ PEO ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ଏହି ମାମଲାରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ୍ର ପୂର୍ବତନ AEE ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜଦୀପ ହାଁସଦାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଭିଜିଲାନ୍ସର ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୧-୧୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ୨୦୨୧-୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ ୧୧ ବର୍ଷ ଧରି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ମୋଟ ୩ କୋଟି ୨ ଲକ୍ଷ ୯୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍ ହୋଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ସରକାରୀ ବେତନ ରେଜିଷ୍ଟର ଓ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କିତ ଦଲିଲରେ ଜାଲିଆତି ଓ ହେରଫେର କରିଥିଲେ। ଅନୁମୋଦିତ ବଜେଟ୍ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦର୍ଶାଇ ଭୁଲ ଓ ଫୁଲାଯାଇଥିବା ବେତନ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଭାବେ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେଭିଂସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୩୦ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 ର ଧାରା ୧୩(୨) ସହ ୧୩(୧)(a) ଏବଂ IPCର ଧାରା ୪୦୯, ୪୨୦, ୪୬୭, ୪୬୮, ୪୭୧ ଓ ୩୪ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଭଞ୍ଜ କିଶୋର ବେହେରା ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ କଟକସ୍ଥିତ ମାନ୍ୟବର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜଜ୍, ଭିଜିଲାନ୍ସଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଉଛି।
ମାମଲାରେ ଆହୁରି କେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ କଣ, ସେନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।