Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ଏବଂ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ହଡ଼ପ ମାମଲାରେ ୩ ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

Odisha Vigilance Nabs 3 Government Officials: ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଲାଞ୍ଚ ଏବଂ ସରାକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
Trending Photos
Odisha Vigilance: ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଲାଞ୍ଚ ଏବଂ ସରାକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବଲପୁରର ବାମରାର ତହସିଲଦାର ଅଶ୍ୱନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା (OAS) ଏକ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ମାମଲାରେ କୃଷି ଜମିକୁ ଘର ଜମିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଡ୍ରାଇଭର ପି. ପ୍ରବୀଣ କୁମାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ତିନୋଟି ଠିକଣାରେ ତଲାସ ଚାଲିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ରାଉତଙ୍କୁ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କଠାରୁ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ରାଉତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ରାଉତଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ତିନୋଟି ଠିକଣାରେ ତଲାସ ଚାଲିଛି।
ସମପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲୁହାସିଲା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ପିଇଓ ସୁଶ୍ରୀ ପୁଷ୍ପିତା ମହାକୁଡଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପେନସନ ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ୫,୬୮,୯୫୦ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।
ଏହି ଗିରଫଦାରୀଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ସେବାରୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ଏବଂ ଶାସନରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ତୀବ୍ର ପ୍ରୟାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।