ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଜଣେ ସମବାୟ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ

ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ୩୩.୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଜଣେ ସମବାୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ୩୩,୮୦,୯୬୩ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜଣେ ସମବାୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ପତିତପାବନ ମାଝୀ ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନୁଗୁଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (AUCCB) ଲିମିଟେଡ୍, ବଅରପାଳ ଶାଖା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗଢ଼ସନ୍ତ୍ରୀ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି (SCS)ର ପୂର୍ବତନ ସଚିବ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗୁଳରେ ଅନୁଗୁଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସହାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ୩୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ୨୦୧୭-୧୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଗର୍ହସନ୍ତ୍ରୀ ଏସସିଏସର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆର୍ଥିକ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମା ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗର୍ଭସନ୍ତ୍ରୀ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ପ୍ରାଥମିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲଗ (ଡେ ବୁକ) ରେ ଅନେକ ଠକେଇ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଣ୍ଠିକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ବହିଗୁଡିକରେ କାରବାରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କିମ୍ବା ହିସାବ କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନୁରୂପ ନଗଦ ଟଙ୍କା ୩୩,୮୦,୯୬୩ ଟଙ୍କା କେବେ ଅନୁଗୁଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରାଯାଇ ନଥିଲା। କୃଷି ଏବଂ ସମବାୟ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଠିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ ମାମଲା ନମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖ ୨୯.୦୫.୨୦୨୬ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, ୧୯୮୮ ଏବଂ ଆଇପିସିର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଅନୁଗୁଳର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ, କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯାଉଛି।
