Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3116107
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ

Odisha News: ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଫରେଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ କରିଛି। ଭବାନୀପାଟଣା ରେଞ୍ଜର ଭଟାଙ୍ଗପଦର ସେକ୍ସନର ଫରେଷ୍ଟର ଭାଗବତ ଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କର ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି।  ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 20, 2026, 08:44 AM IST

Trending Photos

ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଫଟୋ
ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଫଟୋ

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଫରେଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ କରିଛି। ଭବାନୀପାଟଣା ରେଞ୍ଜର ଭଟାଙ୍ଗପଦର ସେକ୍ସନର ଫରେଷ୍ଟର ଭାଗବତ ଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କର ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି। 

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭବାନୀପାଟଣାର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଥିବା ୩ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘରେ ଚଢାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଟିମ ଦେଉଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଓ ଭଟ୍ଟଙ୍କପଦରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Iran USA War
Iran USA War: ଇରାନକୁ ଆମେରିକାର ଅଲ୍ଟିମେଟମ, ୧୦ ଦିନରେ ରାଜିନହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ !
Budget 2026-27
Budget 2026-27: ଆଜି ଆସିବ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ
Odisha Vision 2036
ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ରୋଡମ୍ୟାପ୍‌: ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଓଡ଼ିଶା