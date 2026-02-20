Odisha News: ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ

Trending Photos
Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଫରେଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ କରିଛି। ଭବାନୀପାଟଣା ରେଞ୍ଜର ଭଟାଙ୍ଗପଦର ସେକ୍ସନର ଫରେଷ୍ଟର ଭାଗବତ ଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କର ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭବାନୀପାଟଣାର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଥିବା ୩ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘରେ ଚଢାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଟିମ ଦେଉଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଓ ଭଟ୍ଟଙ୍କପଦରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ।