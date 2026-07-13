Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଓସିସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍

ଓସିସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍

ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ତଲାସ ଅଭିଯାନ କରାଯାଉଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 13, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:09 AM IST
ଓସିସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କପିଳାସ ହରିପୁର ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ସହ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା
Accident News42 min ago
2
top 10 news today1 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Odia News2 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago