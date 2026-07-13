/ଓସିସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର କିସ୍ପାଟ୍ଟା । ସେ ପୂର୍ବରୁ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ପି.ଏ., ଆଇଟିଡିଏ, କୋରାପୁଟରେ ଥିଲେ । ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ତଲାସ ଅଭିଯାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ତଲାସ ଅଭିଯାନ ଛଅ ଜଣ ଡିଏସପି, ଆଠ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସାତ ଜଣ ସହାୟକ ଉପ-ନିରୀକ୍ଷକ (ଏଏସ୍ଆଇ) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଜୟପୁରର ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତିଙ୍କ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ତଲାସ ୱାରେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।
୧. କୋରାପୁଟ (ଜିଲ୍ଲା-କୋରାପୁଟ)ର ମୁତ୍ୟାଲୁ ମାଆ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଟିକ୍ରା ସାହିରେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର କିସ୍ପାଟ୍ଟାଙ୍କ ଭଡା ଘର।
୨. ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ୭୧, ଖାତା ନମ୍ବର ୧୨୫/୨୭୯୦, ମୌଜା-କୁମ୍ଭା-୧, କୋରାପୁଟ ସହର (ଜିଲ୍ଲା-କୋରାପୁଟ)ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଚାରି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୋଠା।
୩. ଖାତା ନମ୍ବର ୭୭, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ୫୩୪ (ସବ-ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ୨୫) ଏବଂ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ୫୩୪, ଏବଂ ଖଟା ନମ୍ବର ୧୪, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ୩୭୫, ମୌଜା-କୁମ୍ଭା-୨, କୋରାପୁଟ (ଜିଲ୍ଲା-କୋରାପୁଟ) ରେ ଅବସ୍ଥିତ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଆବାସିକ ଘର।
୪. ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ାର ପିଏସ୍-ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଲଟେଇମୁଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର।
୫. ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା-ଲହୁଣୀପଡ଼ାର ପିଏସ୍-ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଲଟେଇମୁଣ୍ଡାରେ ପ୍ଲଟ୍ ନଂ ୯୮/୩୫୨ ଏବଂ ୯୮/୩୫୬ (ଖାତା ନଂ ୬୩/୭୬ ଏବଂ ୬୩/୧୦୩ ଅଧୀନରେ) ଶ୍ରୀ କିସ୍ପାଟ୍ଟାଙ୍କ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏକ ତିନି ମହଲା କୋଠା।
୬. ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଶ୍ରୀ କିସ୍ପାଟ୍ଟାଙ୍କ ଆବାସିକ କ୍ୱାର୍ଟର ଏବଂ ଅଫିସ ଚାମ୍ବର।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
Also Read- କପିଳାସ ହରିପୁର ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ସହ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା