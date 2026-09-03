Add Zee Business As A Preferred Source
App

Vigilance Case: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯାଜପୁରର ସହକାରୀ ଡ୍ରଗ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର

ପାଇକାରୀ ଔଷଧ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଯାଜପୁର ସହକାରୀ ଡ୍ରଗ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Sep 03, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:34 PM IST
Vigilance Case: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯାଜପୁରର ସହକାରୀ ଡ୍ରଗ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର
Image Credit: ଅଭିଯୋଗକାରୀ ୧୧.୦୫.୨୦୨୫ରେ ତାଙ୍କ ପାଇକାରୀ ଔଷଧ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ୨ ଅଧିକାରୀ
2
3
4
5