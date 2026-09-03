Vigilance Case: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯାଜପୁରର ସହକାରୀ ଡ୍ରଗ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର

Vigilance Case: ଆଜି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ପାରାଦୀପ-କଟକ NH-୫୩ ରାସ୍ତାର ଯାଜପୁର ନିକଟରେ ସହକାରୀ ଡ୍ରଗ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ହଂସଦାହଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସଞ୍ଜୟ ଜଗତସିଂପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡ୍ରଗ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ମୁଖ୍ୟାଳୟ)କୁ ହୋଲସେଲ୍ ଔଷଧ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବା ବଦଳରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଅଭିଯୋଗକାରୀ ୧୧.୦୫.୨୦୨୫ରେ ତାଙ୍କ ପାଇକାରୀ ଔଷଧ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଗତସିଂହପୁରର ସହାୟକ ଡ୍ରଗ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକ/ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ହଂସଦାହଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଭେଟିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ହତାଶ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଜି, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହଂସଦାହ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ଛକ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହଂସଦାହ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ୱାଗନ୍ ଆର କାର (ନମ୍ବର OD 2L-3325) ଭିତରେ ବସିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହଂସଦାହଙ୍କଠାରୁ ୬ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଫାଶ ପରେ, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି (DA) ମାମଲାର ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହଂସଦାହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବାସଭବନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଫୌଜଦାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂହିତା (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ର ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ନଂ ୩୪ (ତାରିଖ ୦୨.୦୯.୨୦୨୬) ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ହଂସଦାହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।