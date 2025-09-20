୮୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ASI କୁ ଗିରଫ୍ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

Odisha Vigilance: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଶନିବାର ଦିନ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ସୋରୋ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନନ୍ତପୁର ଆଉଟପୋଷ୍ଟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ASI) ଋଷିକେଶ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏଏସଆଇ ବିଶ୍ୱାଲ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଛାଡିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱାଳ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ପରିମାଣକୁ ୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା କରିଦେଇଥିଲେ।
Today, a short while ago, Sri Hrushikesh Biswal, ASI of Police, Anantapur Out Post,Soro PS, #Balasore has been apprehended by #Odisha #Vigilance for taking bribe Rs.8000/- from a Complainant in order to release his motorcycle detained in an accident case.
ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନ ଥାଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ସୂଚନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ASI ଋଷିକେଶ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଞ୍ଚ ପରିମାଣ ଜବତ କରିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ASI ଋଷିକେଶ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ଠିକଣାରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଚାଲିଛି।
ପିସି (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ର ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା (ବାଲସୋର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମାମଲା ନଂ. ୧୧/୨୦୨୫) ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।