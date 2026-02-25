Advertisement
Zee OdishaOdisha Stateଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର, ଘରୁ ବାହାରିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା: ଗିରଫ୍ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର, ଘରୁ ବାହାରିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା: ଗିରଫ୍ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

Deputy Director of Mines Arrested: ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଜଣେ 'କୁବେର' ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଛି। ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ କଟକ ସର୍କଲର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମାଇନ୍ସ (DDM) ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 25, 2026, 07:51 PM IST

Deputy Director of Mines Arrested
Deputy Director of Mines Arrested

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଜଣେ 'କୁବେର' ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଛି। ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ କଟକ ସର୍କଲର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମାଇନ୍ସ (DDM) ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ। କେବଳ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ଦେଖିଲେ ଯେକେହି ବି ତାଜୁବ୍ ହୋଇଯିବେ।

କେମିତି ଧରାପଡ଼ିଲେ ବାବୁ?
ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ କାମ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଦେବବ୍ରତ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଫାଶ (Trap) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଧବାର ଦିନ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ବାବୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ଅର୍ଥ ଜବତ କରାଯାଇଛି।

ଘରୁ ମିଳିଲା ନୋଟ୍ ପାହାଡ଼ ଓ ସୁନା
ଗିରଫ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଲା, ସେଠାରେ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ପୂରା ଅଲଗା। ତଲାସି ବେଳେ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଛନ୍ତି:

  •   ନଗଦ ଟଙ୍କା: ପ୍ରାୟ ୪ କୋଟି ୨୭ ଲକ୍ଷ ୧୩ ହଜାର ୬୦୦ ଟଙ୍କା।
  •  ସୁନା ଓ ରୁପା: ୩୦୫ ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଏବଂ ୬୦୦ ଗ୍ରାମର ରୁପା ଅଳଙ୍କାର।
  •  ଅଟ୍ଟାଳିକା: ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିଶାଳ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା।

୨୦ ବର୍ଷର ଚାକିରି ଭିତରେ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି
୨୦୦୪ ମସିହାରେ ସରକାରୀ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ଜୁନିୟର ମାଇନିଂ ଅଫିସର ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଇନିଂ ଅଫିସର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା, ବୀମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିବେଶ ବାବଦରେ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

